Başkandan cezeryeli ihracatlık limon kesimi

-Limon kesimi detaylar

-Erdemli belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun besmele ile limon kesmesi

-Belediye Başkanı İle röp.

-Tüccar Aşkın Şahin ile röp.

-Çiftçi Hasan karaca ile röp.

-işçilere cezerye ikramı

-Sandık başında toplu görüntü



( MERSİN ) -- Erdemli belediye Başkanı Mükerrem Tollu ihracatlık limon kesen işçilere cezerye ikram etti MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde ihracatlık limon kesimi devam ederken, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu kesim yapılan bahçeleri gezerek çiftçilere bol kazanç dileğinde bulundu. Eline makası alan Başkan Tollu, besmele çekerek limon kesti, işçilere cezerye ikram etti. Türkiye limon üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştiği Erdemli'de ihracatlık limon kesimi devam ediyor. İhracatlık kesim yapılan Çeşmeli'de limon bahçelerini gezen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çiftçilere bol ve bereketli kazanç dileğinde bulundu. Eline makası alan Tollu, işçilerle birlikte limon kesti. Besmele çekerek limon kesen Tollu, "Üreticilerimize hayırlı uğurlu ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

"Markalaşmak gerekiyor" Tollu, "Ciddi bir üretim var, çok şükür fiyatlarda çok kötü değil. Tarım ürünlerinin mutlaka ve mutlakamarkalaşması gerekiyor. Belediyemizin bu anlamda ciddi çalışmaları var. Önümüzdeki yıl için patent enstitüsüne müracaatlarımızı yaptık. Hem Erdemli'nin limonunu, hem Erdemli'nin domatesini, hem de Erdemli'nin muzunu markalaştıracağız. Belediyemizin faaliyeti bununla da bitmeyecek. Biz üreticilerimizin yanındayız, onların ekmeğinin aşının artması adına ciddi bir gayretimiz var" diye konuştu.

"Topraklarımızı suyla buluşturmalıyız" Erdemli'de bir limonata fabrikasasının faliyete geçirmeyi planladıklarını aktaran Tollu, "Bunun yanında en büyük ihtiyaçlardan biride fide üretim tesisi. Önümüzdeki süreçte bunu da hizmete sunmak istiyoruz. Bizim insanımız ekmeğini taştan çıkaran insanlar. Merkezi idarenin görev sahasına giren konularda biz merkezi idaremizden de destek istiyoruz. Özellikle biran önce göletlerimizin, barajlarımızın bitirilerek Erdemli'de tabiri caiz ise kan düşse can bitecek verimlilikteki topraklarımızın biran önce suyla buluşturulması gerekiyor ki biran önce ilçemiz ciddi bir üretim potansiyeline ulaşsın" şeklinde konuştu.

"İhracat hızla sürüyor" Limon tüccarı Aşkın Şahin ise, sezonun hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Şuanda mayer limonun hasadı yapılıyor. Küçük boylar Azerbaycan ve Kuzey Irak'a gidiyor, iri boylar ise Balkan ülkelerine, Rusya ve Ukrayna bölgesine gidiyor. Yoğun bir talep var. Melez bir çeşit olan mayerin fiyatı 1,5 lira ile kalitesine göre 2 liraya kadar satılıyor" dedi.

Çiftçi Hasan Karaca da, "Bahçemizde ilk hasadı yaptık. Şükür fiyatlarımızda iyi. 1 lira 60 kuruş 1 lira 70 kuruştan tüccarlara verildi.

İnşallah bir afet görmeyiz de fiyatlarda bu şekilde devam eder. Girdi maliyeti çok yüksek olduğu için bu fiyat ancak kendini kurtarıyor. ihracat şuan için çok iyi ama dahada iyi olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gezdiği bahçelerde çalışan işçilere cezerye ikramında da bulundu. Türkiye limon üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı limon diyarı olarak bilinen Erdemli'de yaklaşık 100 bin dekar alanda yıllara göre yaklaşık 400 bin ile 600 bin ton limon üretimi gerçekleşiyor. (OKİ-

