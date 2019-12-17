-fabrikanın dışından görüntüler

-Zeydan Karalar'ın konuşması

-Sedat Aydın'ın konuşması

-Detay görüntüler



( ADANA -DRONE) Başkan Karalar'dan "Temsa'yı kurtaralım" çağrısı- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bankalara olan kredi borçları nedeniyle üretimi durdurulan Temsa'nın tekrar üretime başlaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve yetkililere çağrıda bulundu ADANA



- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bankalara olan kredi borçları nedeniyle üretimi durdurulan Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tekrar üretime başlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yetkililere çağrıda bulundu. Başkan Karalar, Öz Çelik İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, Hak-İş Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel ve fabrikada çalışan işçilerle basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin köklü otobüs firmalarından Temsa'nın bin 500 kişi istihdam ettiğini ve geçen yıl 125 milyar dolar ihracat yaptığını belirten Başkan Karalar, “Temsa, sadece Adana için değil Türkiye ve dünya için önemli bir üretim merkezi. Adana’da böyle bir tesis olmasından dolayı, silsile yoluyla 8-10 bin kişinin istihdamını sağlayan bir yer olması, 50-60 bin kişiye ekmek yedirmesinden dolayı çok mutluyduk. Şimdi gittim o fabrikanın yerinde yeller esiyor üretim durmuş kimse yok. Bu büyük bir üzüntü verici olay. Temsa 150 milyon dolara yakın ihracat yapmayı hedefleyen, 125 milyon dolar da gerçekleştiren bir müessese" dedi.

Kent ihracatının yüzde 13'ünü karşılayan fabrikanın kapanmaması için hep birlikte çalışacaklarını kaydeden Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da 300 otobüs sipariş ettiğini hatırlattı. Temsa yetkililerinden sorunun çözümü için bilgi aldıklarını ifade eden Karalar, “Bana ihracata hazır parası hemen tahsil edilecek 26 milyon dolar değerinde ürün olduğunu söylediler. Otomotiv sanayisinde çok ciddi dış alım yapıyoruz, ilk kez yüzde yüz elektrikli aracı biz ürettik dediler. Amerika Fransa, Kanada dahil hemen hemen her yere ihracat yapılıyor. Cumhurbaşkanımıza, yetkililere ve kamuoyuna çağrım buna bir el atın, el atmalıyız" diye konuştu.

Özçelik-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın ise fabrika için yıllarca emek verdiklerini belirterek, "Türkiye için değer olan fabrikanın geldiği hal, Temsa çalışanlarını çok üzmektedir. Biz üretime tekrar başlamak, işimizin başında olmak istiyoruz. 300 otobüs değil, 3 bin otobüsü yine yetiştiririz. Şu anda ücretli izindeyiz, ancak 23'ünde son bulacak. Arkadaşlarımızın mağdur olmadan tekrar üretime başlaması konusunda mücadele veriyoruz. Gerekirse fabrika önünde toplanacağız."



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