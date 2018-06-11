Başbakan Yıldırım: '(Sabuncubeli Tüneli) Gidiş de geliş de bedava olacak' - MANİSA
Başbakan Yıldırım: "(Sabuncubeli Tüneli) Gidiş de geliş de bedava olacak" - MANİSA - İzmir ve Manisa illerini birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli açılışı - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması - Bağlantı yapılarak açılışların yapılması - Kurdele kesilmesi - Ezan okunması - İftar açılması - İftar açan vatandaşlar - Tünel önünden görüntüMANİSA - İzmir ve Manisa illerini birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli açılışı, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla yapıldı. (3)