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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: '(Sabuncubeli Tüneli) Gidiş de geliş de bedava olacak' - MANİSA

Başbakan Yıldırım: '(Sabuncubeli Tüneli) Gidiş de geliş de bedava olacak' - MANİSA

Başbakan Yıldırım: "(Sabuncubeli Tüneli) Gidiş de geliş de bedava olacak" - MANİSA - İzmir ve Manisa illerini birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli açılışı - Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması - Bağlantı yapılarak açılışların yapılması - Kurdele kesilmesi - Ezan okunması - İftar açılması - İftar açan vatandaşlar - Tünel önünden görüntüMANİSA - İzmir ve Manisa illerini birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli açılışı, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla yapıldı. (3)

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