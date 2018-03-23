Başbakan Yıldırım: 'Kurlardaki değişkenlik geçici bir durumdur' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: "Kurlardaki değişkenlik geçici bir durumdur" - ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım'ın Cuma namazı için Cebeci Camisine gelmesi - Başbakan Bianli Yıldırım'ın Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplamasıBaşbakan Yıldırım: "Kurlardaki değişkenlik geçici bir durumdur. Malum Türkiye'nin dünyaya açık bir ekonomisi var. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri de sınırlıdır ve geçicidir. Dolayısıyla asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir."