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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım, Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katıldı - AMASYA

Başbakan Yıldırım, Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katıldı - AMASYA

- Ferhat Tüneli'nin açılış töreni - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu otobüsün tünelden geçişi - Başbakan Yıldırım'ın alana gelişi - Başbakan Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması - Başbakan Yıldırım'ın konuşmasıAMASYA - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katıldı.
(1)Başbakan Yıldırım: "Gece demeden gündüz demeden çalıştık, çalıştık, ülkemizi 16 yıl içerisinde 3 kat büyüttük."

Açılış Töreni 

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