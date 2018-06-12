Başbakan Yıldırım, Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katıldı - AMASYA
- Ferhat Tüneli'nin açılış töreni - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu otobüsün tünelden geçişi - Başbakan Yıldırım'ın alana gelişi - Başbakan Yıldırım'ın vatandaşları selamlaması - Başbakan Yıldırım'ın konuşmasıAMASYA - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katıldı. (1)Başbakan Yıldırım: "Gece demeden gündüz demeden çalıştık, çalıştık, ülkemizi 16 yıl içerisinde 3 kat büyüttük."