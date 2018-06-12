Başbakan Yıldırım: '2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik' - AMASYA
Başbakan Yıldırım: "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik" - AMASYA - Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katılanlardan detaylar - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasıAMASYA - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Ferhat Tüneli'nin açılış törenine katıldı. (2)Başbakan Yıldırım: "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik, hayırlı uğurlu olsun."