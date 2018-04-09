Başbakan Yıldırım: '2018'i üretim ve yatırım, 2019'u milletimizle birlikte atılım yılı haline getireceğiz' - ANKARA
Başbakan Yıldırım: "2018'i üretim ve yatırım, 2019'u milletimizle birlikte atılım yılı haline getireceğiz" - ANKARA - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nden ve katılımcılardan detaylar - Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katıldı. (5)Başbakan Yıldırım: "2018'i üretim ve yatırım, 2019'u milletimizle birlikte atılım yılı haline getireceğiz."