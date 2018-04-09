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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Başbakan Yıldırım: '2018'i üretim ve yatırım, 2019'u milletimizle birlikte atılım yılı haline getireceğiz' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: '2018'i üretim ve yatırım, 2019'u milletimizle birlikte atılım yılı haline getireceğiz' - ANKARA

Başbakan Yıldırım: "2018'i üretim ve yatırım, 2019'u milletimizle birlikte atılım yılı haline getireceğiz" - ANKARA - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nden ve katılımcılardan detaylar - Başbakan Binali Yıldırım'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.
(5)Başbakan Yıldırım: "2018'i üretim ve yatırım, 2019'u milletimizle birlikte atılım yılı haline getireceğiz."

Gesi 

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