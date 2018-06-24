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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Şimşek oyunu Gölbaşı’nda kullandı - ANKARA İzle

Başbakan Yardımcısı Şimşek oyunu Gölbaşı’nda kullandı - ANKARA İzle

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in oy kullanması ve açıklamada bulunmasıBaşbakan Yardımcısı Şimşek oyunu Gölbaşı'nda kullandı - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: - "Artık söz ve karar milletimizindir"ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı.Şimşek, sabah saatlerinde oyunu kullanacağı Şahin Sevin İlkokulu'na geldi.Oyunu 1162 numaralı sandıkta kullanan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, ülkemiz için hayırlara vesile olur inşallah. İnanıyorum ki milletimiz istikrardan, birlik ve beraberlikten yana, güçlü bir şekilde tercihini kullanacaktır. Artık söz ve karar milletimizindir." dedi.

Beraberlik Muhabir Allah 

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