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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Başbakan Yardımcısı Şimşek: 'Maliye politikasına ilişkin endişeler yersiz' - BURSA İzle

Başbakan Yardımcısı Şimşek: 'Maliye politikasına ilişkin endişeler yersiz' - BURSA İzle

Başbakan Yardımcısı Şimşek: "Maliye politikasına ilişkin endişeler yersiz" - BURSA - Programdan detaylar - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıBURSA - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: "Dış talebin destek olduğu, iç talebin bir miktar yumuşayacağı, cari açık, enflasyon gibi dengesizliklerin giderileceği, yönetilebilir noktaya geleceği bir dönemin içindeyiz. Para politikasında güçlü adım attık. Maliye politikasına ilişkin endişeler yersiz. Yapısal reformlarla da bu süreci güçlendireceğiz."

Enflasyon Politika Gesi Cari Açık 

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