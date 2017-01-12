Başaran Symes: Laiklik olmadan Ortadoğu'dan farkımız kalmaz Haberi



Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes tarafından gerçekleştirildi.



Başaran Symes, ' Laiklik olmadan Ortadoğu'daki şiddet dalgalarının ülkemizi içine çekmesini engellememiz mümkün değil. ' dedi.



