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12 Ocak 2017 Perşembe günü yayınlandı
Başaran Symes: Laiklik olmadan Ortadoğu'dan farkımız kalmaz
47. Genel Kurul Toplantısı yapılan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Başkanı seçildi.
Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes tarafından gerçekleştirildi.
Başaran Symes, ' Laiklik olmadan Ortadoğu'daki şiddet dalgalarının ülkemizi içine çekmesini engellememiz mümkün değil. ' dedi.