Bankalar reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indi

-Rıfat Hisarcıkoğlu’nun açıklaması

-Hüseyin Aydın’ın açıklaması

-Toplantının başlaması



( DİYARBAKIR )- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu: “Bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bankaların bizlerin dertlerini sıkıntılarını dinlemek için hep birlikte gelmeleri inşallah hem Diyarbakır hem bölge için hayırlara vesile olur” DİYARBAKIR



- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) reel sektör ile mali sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, sorunların ve çözüm önerilerin paylaşılması amacıyla Diyarbakır’da toplantı gerçekleştirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) reel sektör ile mali sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, sorunların ve çözüm önerilerin paylaşılması amacıyla gerçekleştirilecek toplantıların ilkini Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Diyarbakır Ticaret Borsasının (DTB) ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, DTB Başkanı Engin Yeşil, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, TBB yönetim kurulundaki bankaların genel müdür ve genel müdür yardımcılar, bölge il ve ilçelerin oda ve borsa başkanları, iş insanları katıldı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu, TBB ve TOBB olarak Diyarbakır’da bir ilki gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Bankalar Birliğinin yönetim kurulunun katılımıyla beraber Anadolu’da diyalog toplantıları düzenliyoruz. Bugün Diyarbakır’da 13 ilin oda ve borsa başkanları, iş adamları ile beraber Diyarbakır’ın ev sahipliğinde bir araya geldik. Burada hem sorunları hem sıkıntıları paylaşacağız hem de önerilerimiz doğrultusunda bankaların üst yönetimlerine ileteceğiz. Bankalarımızın reel sektörün dertlerini inmek için sahaya inmesiyle aslında bugüne kadar yapılmamış bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bizlerin dertlerini, sıkıntılarını dinlemek için hep birlikte gelmeleri inşallah hem Diyarbakır hem bölge için hayırlara vesile olur. Başta bu işe öncülük eden TBB Başkanı Hüseyin Aydın olmak üzere bütün bankalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu toplantılarla reel sektör ve finans sektörü birbirini daha iyi anlayacak ve ortak çözümler geliştireceğiz. Bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağımıza inanıyorum. Her iki sektörün de güçlenmesine ihtiyacımız var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümetimize ilettik ve iletmeye devam edeceğiz. Reel sektörün ve özellikle de kobilerin finansına ulaşma imkanlarının açık tutulması aslında hayati önemde” diye konuştu.

“Ekonomide olumlu gelişmeler var” Son dönemde ekonomide olumlu gelişmeler olduğuna dikkat çeken Hisarcıkoğlu, “Ancak ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Bu konuda oda ve borsalarımızdan gelen bizim de hükümetimize ilettiğimiz dört sektördeki vergi indirimleri hayata geçti. Reel sektörün canlandırılması noktasında hükümetimiz böylelikle ilk adımı atmış oldu. Sonrasında hepimizin bildiği gibi kısa çalışma ödeneği aktif hale getirildi.

Dün de ödeme sıkıntısına düşen düzgün mükelleflerin SGK ödemelerine 60 ay vadelendirme sağlandı. Tüm bu önlemler piyasaya moral vermektedir. Ticareti desteklemektedir. Biz bu çalkantılı sürecin geçici olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin temellerinin sağlam olduğuna inanıyoruz. Son 25 yılda biz bunlarca kriz ve çalkantı atlattık. Hepsinin de üstesinden geldik. Bu sıkıntılı sektörü reel sektör finans sektörü bir araya gelip, el ele verip aşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı. “Birbirimizi dinleyeceğiz” TBB Başkanı Hüseyin Aydın da ülkenin büyümesi noktasında somut anlayış içerisinde hareket ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: “Bu doğrultuda TOBB’un katkılarıyla Diyarbakır’da Bankalar Birliği yönetim kuruluyla beraber sizinle bir araya geldik. Birbirimizi dinleyeceğiz, anlamaya çalışacağız. Özeleştiri yapacağız. Aslolan Türkiye’nin büyümesi ama Türkiye’nin büyümesi için Diyarbakır’ın büyümesi lazım. Konya’nın, Kayseri’nin büyümesi lazım. Bankacılık sektörü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin büyümesini finanse edecek güce, likiditeye sermaye teminine sahiptir. Ekonomide olumlu seyirleri gözlüyoruz. Faizler ve kaynak maliyetleri aşağı yönlü hareket ediyor. İnşallah bu olumlu gidişatı arttırarak devam edeceğiz.”

