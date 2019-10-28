Balıkesir ve Ayvalık’ı yönetenler zeytin hasadında buluştu

-Ağaçlardan zeytin hasatının yapılmasına ait detaylar

-Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile RÖP.

-Etkinliğe ait detaylar

-Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile RÖP.

-Etkinliğe ait detaylar

-Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile RÖp.

-Etkinliğe ait detaylar



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; bu yıl 14.si düzenlenen Ayvalık Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali kapsamında Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal’ın ev sahipliğinde Barbun’un Çiftliği’nde zeytin hasatı gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Ticaret Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, UZZK Başkanı Ümmühan Tibet, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıray, Ayvalık Ziraat Odası Meclis Başkanı Ersan Adli,Ak Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, zeytin üreticileri, zeytin sanayicileri ve çok sayıda vatandaşın hazır bulunduğu hasat etkinliği tam bir şölen havasında gerçekleşti. Protokol üyelerinin sembolik zeytin hasadı yaptığı etkinlikte, hasadın ardından makinelerle sıkılan zeytinler, zeytinyağına dönüştürüldü.Hasat öncesinde yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasıyla başladı.

Zeytinin bereketinin konuklarla paylaşıldığı etkinlikte halk oyunları ekiplerinin gösterimleri de coşkuyu zirveye taşıdı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Üreticimize bereketli ve bolluk dolu bir sene geçirmelerini diliyorum” Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal’ın yüzlerce konuğa öğle yemeği ve birçok ikramlarının sunulduğu etkinlikte muhabirimize açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, zeytin hasatlarının kendisi için son derece anlamlı ve birçok şeyi ifade ettiğini kaydederek, “benimde 145 adet zeytin ağacım var. O da erken topladığımızda, bu zeytinleri kahvaltıda, çıkan yağı da eşimin yaptığı yemeklerde kullanıyoruz. Kendi bahçemizde 25 Ekim’e kadar topladığımızı güvendiğimiz bir arkadaşa teslim ediyoruz. O da, bu kadar zeytin ve zeytinyağın var senin diyor, tabi o zeytin biraz özeldir.” dedi.

Zeytin hasatı şenliklerinin aslında zeytin sezonunun başladığını gösteren en güzel işaretlerden biri olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, “Bu tür organizasyonlar Balıkesir’imizde geleneksel bir hale gelmiş durumda. Fakat ben Ayvalık’ı bu noktada, Türkiye genelinde büyük bir sorumluluğu üstlenmiş olarak görüyorum. Çünkü Ayvalık; zeytin ve zeytinyağının tanıtımını üstlenmiş bir bölge. Biliyorsunuz, coğrafi işaret almadan önce, zeytinyağı ile ilgili Avrupa’ya da kalite tescili için başvurmuş bir ilçemiz. Ben burada zeytin ve zeytinyağı ile geçinen herkese başarılar diliyorum. Bereketli ve bolluk dolu bir sene geçirmelerini diliyorum. Bu sene mahsulümüz oldukça fazla. İnşallah zeytin ve zeytinyağımızın bu sene hak ettiği değeri bulur ve herkesin cebine de bereket girer” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tüm üreticilere bereketli bir sezon dilediAyvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 15. Uluslar arası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali’nin 2. gününde hasat etkinliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Zeytin hasatımızın başta Ayvalık olmak üzere tüm ülkemize bereketler getirmesini diliyorum. Ümit ediyorum ki; zeytin ve zeytinyağı sektörünün yaşamış olduğu tüm sıkıntıları bu tür hasat şenlikleriyle, bu tür hasat organizasyonlarında dile getirerek, bu sorunların ortadan kaldırılmasına vesile olunur. Ayvalık zeytinyağı başta olmak üzere, ülkemizdeki zeytin ve zeytinyağının hak ettiği değeri bulmasını umut ediyorum” dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, “Zeytinyağını bütün dünyaya tanıtmak, amacımız ve gayemizdir” Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da, bu yıl 15.si düzenlenen Zeytin Hasat Festivali nedeniyle Ayvalık’ta bulunmanın memnuniyeti yaşadığını kaydederek, “Şu anda Türkiye’nin ve dünyanın en güzel zeytinyağının üretildiği yerdeyiz. Hem Türk halkı, hem de tüm dünyada yaşayanların bu güzel ve özel lezzeti tatmalarını istiyoruz. Bunu duyurmak için yapılan festivalde emeği geçen Ayvalık Ticaret ve Ziraat odalarımız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ayvalık Zeytinyağı’nı, Edremit Körfezi’nde yetişen zeytinyağlarını bütün dünyaya tanıtmak, amacımız ve gayemizdir” diye konuştu.





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