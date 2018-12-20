Balıkesir’de zeytinyağına kekik ve portakal tadı İzle

-Zeytinler ve portakallar

-Kekikler

-Zeytinyağı üretimi

-Detay görüntüler

-Gizem Manisalı ile röp.

-Kazım Karabıyık ile röp.



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bu güne kadar ürettiği erken hasat zeytinyağları ile 50’ye yakın ödül alan Manisalı ailesi, şimdi de kekikli, portakallı ve mandalinalı zeytinyağı imaline başladı.

Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının Edremit körfezinde üretildiğine dikkat çeken firma sahibi Gizem Manisalı, bundan böyle çeşnili zeytinyağlarında da iddialı olduklarını söyledi Gömeç’in Karaağaç Mahallesi'nde zeytinyağı üreten Manisalı ailesi, erken hasat zeytinyağı sezonunu tamamlarken, şimdilerde Kazdağı'ndan toplanan kekikler ve yörede üretilen portakal ve mandalinaları zeytin hamuruna katarak çeşnili zeytinyağları üretmeye başladı.

Sezonun sonuna gelindiğini anlatan Gizem Manisalı, çeşnili zeytinyağında da iddialı olduklarını söyledi.



Gizem Manisalı, “Balıkesir’in Gömeç ilçesinde zeytinyağı üretiyoruz. Bu sene de 2018-2019 zeytin sezonunu bitirmiş bulunmaktayız. Erken hasat ve olgun hasat zeytinyağlarımızı ürettik. Şimdi de sırada Kazdağlarından topladığımız dağ kekikleri ve yine yöremizden topladığımız portakal mandalina ve bazı turunçgilleri zeytinyağı ile harmanlayarak çeşnili zeytinyağları üretmeye başladık. Erken hasat ve olgun hasat zeytinyağlarında olduğu gibi çeşnili zeytinyağlarında da iddialıyız” dedi.

Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık ise, “2028-2019 yılında erken hasat zeytinyağlarını sıktık bitirdik. Artık sezonun sonuna geldik. Bugüne kadar yurtdışından pek çok ödül aldık. Bundan sonra da kekikli ve portakallı çeşnili yağ üretmeye başladık. Bunlarla da yurtdışı yarışmalara katılarak ödüller almayı düşünüyoruz. Zeytinyağına farklı bir lezzet ve farklı bir aroma katmak için kekikle ve portakalla birlikte sıkıyoruz. Zeytinyağının tadını daha da geliştirerek daha çok tüketiciye ulaşmayı hedefliyoruz. Çeşnili yağ üretiminde gerçek olarak portakal ve mandalina ve kekik olarak da dağ kekiği kullanıyoruz. Bunlarla da yurt dışından ödüller kazanacağımıza inanıyoruz” dedi.

(FT-MŞ)

