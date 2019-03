Balık sezonunun son günlerinde fiyatlar cep yakıyor

-Fiyatlardan görüntü

- Kocaeli’de bolluğun azalması ile tezgahlarda yer alan şoklanmış hamsinin fiyatı 25 TL’ye kadar yükseldi. Fiyatların yükselmesi ve çeşitliliğin fiyatların yükselmesine neden olduğunu söyleyen balıkçılar, vatandaşların balığı ilgisinin azaldığını ifade etti.

Doğu Marmara’daki balık bolluğunun azalması tezgahlardaki fiyatların yükselmesine neden oldu. Fiyatı 10 TL’ye kadar düşen balık tezgahlarının gözdesi hamsinin fiyatının diğer balıkların fiyatları gibi yükselmesi, ilgiyi azalttı. Bolluğun yaşanması sonrasında tezgahlara gelen şoklanmış hamsi ve birçok balık çeşidinin yüksek fiyatı, vatandaşların ilgisinin azalmasına neden oldu. Nisan ayında kapanacak olan balık sezonu ile gelecek av yasağı sonrasında tezgahlardaki fiyatların yükselmesini beklendiğini söyleyen balıkçılar, hamsinin kilosunun 20-25 TL, mezgitin kilosunun 18 TL, sardalyanın kilosunun 13-15 TL, boğaz uskumrunun kilosunun 20 TL, çinakopun kilosunun 35 TL, Karedeniz barbunun kilosunun 20 TL, istavritin kilosunun 20 TL, levreğin tanesinin 20-25 TL’ye satıldığını ifade ettiler. “Vatandaşlardan bu dönemde gelen talep çok düşük” Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Balıkhan Balık Pazarı’nda balıkçılık yapan Murat şahin, balık sezonunun son günlerinde çeşitlerdeki azalmanın ve şoklu balıkların yer alması ile vatandaşların balığa karşı olan ilgisinin azaldığını ifade ederek, “Artık balık sezonumuzun sonuna geldik. Artık balık sezonumuz bitiyor. Balık fiyatlarına bakacak olursak, artık hamsi az çıkıyor. Onun da kilosu 15 ile 25 lira arasında değişiyor. Canlı istavrit geliyor, onun kilogram fiyatı da 20 TL civarında. Ama sezon bitti artık. Fiyatlarda çupra ve levreğin tane fiyatı boyuna göre 15-20 TL arasında değişiyor. Ama alabalık 7 lira tanesi, somonun 20 TL kilogramı. Fiyatlarımız bu şekilde değişiyor. Balık yılın 12 ayında da yenir. Fakat bizim sezonumuz bitti. Vatandaşlardan bu dönemde gelen talep çok düşük. Piyasa sıkıntılı” dedi.

"İstediğimiz her çeşit deniz mahsulünden yedik" Balık fiyatlarının çeşitliliklerin bol olması sebebi ile yıl içerisinde uygun olduğunu Salih Güzel isimli vatandaş ise, “Bu sene balık sezonu güzel geçti. İstediğimiz her çeşit deniz mahsulünden yedik. Tutan, satan balıkçılarımızdan Allah razı olsun. Fiyatlar da uygundu. Tabii denizin durumuna, fırtınalı, dalgalı olmasına, balığın denizden çıkması durumuna göre fiyatlar oynadı ama yine de vatandaşların alabileceği bir seviyedeydi. Bol bol yedik. Şu anda Türkiye'nin genel gelir düzeyine bakarsak fiyatlar normal. Fiyatlar, alım seviyesinin civarındaydı. Bu sene mahsul boldu, inşallah her sene böyle olur” diye konuştu.