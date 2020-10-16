Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Balık sezonu açıldı, kırmızı et tüketimi azaldı

Balık sezonu açıldı, kırmızı et tüketimi azaldı

Murat Koca ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Koronavirüs Kurban Bayramı Balık Sezonu Kırmızı Et Irak 


- Kasaplarda yoğunluk azaldı. Esnaf ete olan talebin özellik balık sezonun açılmasıyla düştüğünü belirtiyor. Balık sezonu açılınca vatandaşın ete olan talebi düştü. Esnaf ete olan talebin özellik balık sezonun açılmasıyla düştüğünü belirtiyor. Ayrıca koronavirüsün ortaya çıktığı dönemlerde alınan tedbirler ile restoran ve lokantaların kapalı tutulması vatandaşların kasaplara yönelmesinde etkili olmuştu. Koronavirüs salgının ilk dönemlerinde panik havasıyla gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlar kasaplarda yoğunluk yaşanmasına neden olmuştu. Yeni normal döneme girilmesiyle ise bu yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. İstanbul’da faaliyet gösteren kasaplar işlerinin son dönemde yarı yarıya kadar düştüğünü belirtiyor. Salgının ilk dönemlerinde kasaplarda oluşan yoğunluk ile ilgili bilgi veren Kasap Ümit Çatmabacak, “Kısıtlamaların olduğu dönemde vatandaşlarda bir panik havası hakimdi. Vatandaşlar gıda ihtiyaçlarını karşılamak için kasaplara yöneliyordu. Restoranların ve lokantaların kapalı olduğu dönemde kasaplarda sıra oluşuyordu. Son dönemde ise bu yoğunluk kalmadı. Ete talep pandeminin ilk dönemlerine oranla yarı yarıya düştü. Kasaplardaki yoğunluğun azalmasına balık sezonun açılması da etki ediyor. Et satışında bu sebeplerden dolayı bir azalma söz konusu” dedi.
Kasap Murat Koca ise “Pandeminin ilk dönemlerinde vatandaşlar et tüketimi için sadece kasaplara geliyordu. İlk dönemlerde restoran ve lokantalar kapalıydı. Kasaplarda çok fazla yoğunluk vardı. Son dönemde ise kurban bayramından çıktık bunun yanında balık sezonu açıldı. Vatandaşlar bu dönemde balık tüketimine yöneldi, bunların etkisiyle kasaplarda işler ciddi oranda düştü” diye konuştu.
(MRT-ACÖ-E)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı