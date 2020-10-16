Balık sezonu açıldı, kırmızı et tüketimi azaldı



- Kasaplarda yoğunluk azaldı. Esnaf ete olan talebin özellik balık sezonun açılmasıyla düştüğünü belirtiyor. Balık sezonu açılınca vatandaşın ete olan talebi düştü. Esnaf ete olan talebin özellik balık sezonun açılmasıyla düştüğünü belirtiyor. Ayrıca koronavirüsün ortaya çıktığı dönemlerde alınan tedbirler ile restoran ve lokantaların kapalı tutulması vatandaşların kasaplara yönelmesinde etkili olmuştu. Koronavirüs salgının ilk dönemlerinde panik havasıyla gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlar kasaplarda yoğunluk yaşanmasına neden olmuştu. Yeni normal döneme girilmesiyle ise bu yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. İstanbul’da faaliyet gösteren kasaplar işlerinin son dönemde yarı yarıya kadar düştüğünü belirtiyor. Salgının ilk dönemlerinde kasaplarda oluşan yoğunluk ile ilgili bilgi veren Kasap Ümit Çatmabacak, “Kısıtlamaların olduğu dönemde vatandaşlarda bir panik havası hakimdi. Vatandaşlar gıda ihtiyaçlarını karşılamak için kasaplara yöneliyordu. Restoranların ve lokantaların kapalı olduğu dönemde kasaplarda sıra oluşuyordu. Son dönemde ise bu yoğunluk kalmadı. Ete talep pandeminin ilk dönemlerine oranla yarı yarıya düştü. Kasaplardaki yoğunluğun azalmasına balık sezonun açılması da etki ediyor. Et satışında bu sebeplerden dolayı bir azalma söz konusu” dedi.

Kasap Murat Koca ise “Pandeminin ilk dönemlerinde vatandaşlar et tüketimi için sadece kasaplara geliyordu. İlk dönemlerde restoran ve lokantalar kapalıydı. Kasaplarda çok fazla yoğunluk vardı. Son dönemde ise kurban bayramından çıktık bunun yanında balık sezonu açıldı. Vatandaşlar bu dönemde balık tüketimine yöneldi, bunların etkisiyle kasaplarda işler ciddi oranda düştü” diye konuştu.

(MRT-ACÖ-E)



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