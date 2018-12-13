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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Balık rotasını Doğu Karadeniz'e çevirdi - DÜZCE Haberi

Balık rotasını Doğu Karadeniz'e çevirdi - DÜZCE Haberi

- Balıkçı teknelerinden detylar - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ile röportajBalık rotasını Doğu Karadeniz'e çevirdi - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Balık, Batı Karadeniz'de başladı, doğuya doğru kaydı. Çinekop, hamsi ve istavrit, Orta ve Doğu Karadeniz'e doğru devam ediyor"DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de geçen haftalarda bol miktarda avlanan hamsi, çinekop ve istavrit yönünü Doğu Karadeniz'e çevirdi.Sezon başından bu yana palamut ve hamside bolluk yaşanan Batı Karadeniz'de balıkçılar, sabahın erken saatlerinde gırgır ve trol tekneleriyle açıldıkları denizden avladıkları az miktarda balıkla limana dönüyor.Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de yaşanan yoğun avcılığın artık sona erdiğini söyledi.

Balığın rotasını Batı Karadeniz'den doğuya çevirdiğini aktaran Karakaş, "Son zamanlarda çinekop Orta Karadeniz'de bulunuyor, hamsi Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde. Balık, Batı Karadeniz'de başladı, doğuya doğru kaydı. Çinekop, hamsi ve istavrit, Orta ve Doğu Karadeniz'e doğru devam ediyor." diye konuştu.
Karakaş, balıkçıların Batı Karadeniz'de az miktarda avlanma gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Bölgemizde, barbun, mezgit, az miktarda çinekop, istavrit oluyor. Tezgahlarımıza, Düzce 'ye ve çevre illere yetecek kadar balık avcılığı yapılıyor. Ama ana balık Orta ve Doğu Karadeniz tarafında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Gırgır Muhabir Gesi Alamut Trol 

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