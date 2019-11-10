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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Bal fiyatları Ordulu üreticilerin yüzünü güldürdü - ORDU

Bal fiyatları Ordulu üreticilerin yüzünü güldürdü - ORDU

- Bal üreticilerinin arı kovanlarını kontrol etmesi - Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi'nin konuşmasıBal fiyatları Ordu lu üreticilerin yüzünü güldürdü - Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi: - "Arıcılarımız ürettiği balın neredeyse tamamını satmış durumda. Bu yönden arıcılarımız mutlu ve emeğinin karşılığını almıştır"ORDU (AA) - Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, bu sezon arıcıların ürettiği balın neredeyse tamamını sattığını belirterek, "Bu yönden arıcılarımız mutlu ve emeğinin karşılığını almıştır." dedi.
Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli illerdeki yaylalara giden gezginci arıcıların geri döndüğünü söyledi.

Geçen sezona oranla bal rekoltesinde az da olsa düşüş olduğunu ancak arıcıların genel anlamda sezonu güzel geçirdiğini ifade eden Çiftçi, özellikle fiyat noktasında arıcıların yüzünün güldüğüne dikkati çekti.Çiftçi, geçmiş yıllarda birçok üreticinin ürününü pazarlama noktasında sıkıntılar çektiğini dile getirerek, bu sezon bu sıkıntıların aşıldığını aktardı.Bu yıl çiçek balının kilogramının toptan 16 lira seviyelerinde satışa sunulduğunu, bu rakamın 2 - 3 yıl önce 7 - 8 lira olduğunu kaydeden Çiftçi, "Arıcılarımız ürettiği balın neredeyse tamamını satmış durumda. Bu yönden arıcılarımız mutlu ve emeğinin karşılığını almıştır." diye konuştu.
Çiftçi, bu sezon balın oldukça kalite olduğunu belirterek, "Son yılda ilgili Bakanlığın denetimleriyle merdiven altı bal üretiminin önemli oranda önüne geçildi. Böyle olunca da gerçek üreticinin ürettiği ballar değerinde satıldı. Bugün üreticilerimizin pazar sorunu yaşamamasında bu denetimlerin çok büyük katkısı var." ifadesini kullandı.Çiftçi, gerçek arıcının emeğinin çalınmaması için denetimlerin aralıksız devam etmesini istedi.

Bal Üretimi Muhabir Trol 

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