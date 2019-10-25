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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakanlık personelinden Mehmetçiğe asker selamıyla destek - ANKARA

Bakanlık personelinden Mehmetçiğe asker selamıyla destek - ANKARA

- Mehmetçiğe asker selamıyla destek - Bakanlığın 81 ildeki personelinden Mehmetçiğe asker selamı verdiği görüntüler Bakanlık personelinden Mehmetçiğe asker selamıyla destekANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir video hazırladı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.Pakdemirli paylaşımında, "Bakanlığımızın her bir ferdi ile Mehmetçiğimizin yanındayız, kahraman ordumuzun kahraman askerlerine selam olsun." ifadeleri kullandı.Videoda, bakanlığın 81 ildeki personelinden, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçiğe asker selamı verdiği görüntüler yer aldı.

Sosyal Medya Demirli 

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