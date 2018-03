Bakan Zeybekci’den atama bekleyen 2 yıllık maliye ve muhasebe yüksekokul mezunlarına kötü haber: “Yok kardeşim devlette böyle bir kadro”

-Bakan Zeybekci ve protokolden görüntü

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin özel sektör eliyle muasır medeniyetler seviyesine yükseleceğini belirterek, "Benim fabrikam dahil olmak üzere bütün fabrikaların tamamında işçi aranıyor şuanda, usta aranıyor, tekniker aranıyor. Diğer taraftan 5 milyon insan KPSS’ye giriyor, ne için? Devlete atanmak için. Bir şeyi yanlış yapıyoruz” dedi.

Bakan Zeybekci çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Denizli’de gerçekleştirilen "Yer altı Kaynakları Türkiye’nin Serveti" isimli toplantıya katıldı.

Toplantının açılışında konuşan bakan Zeybekci toplantıya katılan sanayicilere seslendi. Türkiye’nin özel sektörde çok sayıda çalışana ihtiyacının olmasına karşın 5 milyon kişinin Kamu Personele Seçme Sınavı’na (KPSS) başvurduğunu anımsatan Bakan Zeybekci, bir şeylerin yanlış yapıldığını kaydetti.

Aynı zamanda Türkiye’de mesleki eğitimi üretim sektörlerine kanalize edilemediğini ve bunun başarısızlık olduğunu vurgulayan Bakan Zeybekci, “Halimiz kötü bugün maalesef üniversitelerimizden mühendisler mezun ediyoruz, bu mühendislerimizi ne bir atölye görmüş ne bir inşaat görmüş ne bir fabrika görmüş ne de eline bir anahtar alıp bir makineye veya inşaata, demire dokunmuş mühendislerimiz var. Buna bize şöyle derler ‘sen ağa ben ağa ineği kim sağa’ her taraf mühendis. Hakikaten bununla ilgili kendimizi başarısız görüyorum. Allah bize akıl vermiş bu akıl ile bu sisteme yöneterek Türkiye’de mesleki eğitimi üretim sektörlerine yani bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlara bir mesleki eğitimi kanalize edemedik. Laf yetiştirme zamanı değil iş yetiştirme zamanı artık, iş yetiştirmemiz lazım. Benim fabrikam dahil olmak üzere bütün fabrikaların tamamında işçi aranıyor şuanda, usta aranıyor, tekniker aranıyor. Diğer taraftan 5 milyon insan KPSS’ye giriyor, ne için? Devlete atanmak için. Bir şeyi yanlış yapıyoruz” dedi.

"Her şeyi çok kolay bir şekilde çözebilecek formüller var” Konuşmasında 2 yıllık maliye ve muhasebe mezunlarının bir milletvekili aracılığı ile kendilerine ulaştırılan atanma talebine de değinen Bakan Zeybekci, “yok kardeşim devlette böyle bir kadro” diyerek şöyle konuştu: "Birbirimizi alkışlamak ve pohpohlamaktan da vazgeçelim artık. Yanlış yapıyoruz, hoş geliyor iyi geliyor bazı şeyleri söylemek. Geçtiğimiz günlerde bir milletvekilimiz 2 yıllık Maliye, Muhasebe Meslek Yüksekokulu mezunları ile daha doğrusu dernek üyeleriyle bir araya gelmiş. Bununla ilgili bana söylüyor ‘işte bunlarda atanma ve kadro bekliyor.’ Yok kardeşim devlette böyle bir kadro. Bu milletin kaynaklarını ve imkanlarını emanetçisi olarak söylüyorum devlette böyle bir kadro yok. Bu ülke Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği o muasır medeniyetler seviyesine yürüyecek ise bırak namerde, merde dahi muhtaç olmayacak günlere yürüyecek ise bunu özel sektör eli ile yapacak devlet eliyle değil. Her şeyi çok kolay bir şekilde çözebilecek formüller varken maalesef bugüne kadar bu koalisyon hastalıklı siyasi yapı çok kötü bir ut oluşturdu Türkiye’de. Yani popülist davranarak bir şekilde bir yüzde oranını garanti alıp iktidarda kalabilme zaafı". Bakan Zeybekci buradaki etkinliğin ardından programına Acıpayam ilçesi ile devam etti. Mekezefendi Belediyesine ait Bereketler Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinliği Ekonom Bakan Zeybekci’nin yanı sıra Vali Hasan Karahan, ilçe Kaymakamları, Merkezefendi Belediye Başkanı Mustafa Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.