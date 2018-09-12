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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Varank'tan yerli üretim yapan fabrikalara ziyaret Haberi

Bakan Varank'tan yerli üretim yapan fabrikalara ziyaret Haberi

Bakan Varank'ın konuşması

Alışveriş Sanayi Bölgeleri Yerli Üretim İstişare Toplantısı Basın Mensupları 

-Fabrika gezisinden görüntü
-Genel ve detay

( ANKARA )- Bakan Varank: "İthal ara malların yerlileştirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor"- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Özellikle ithal ara mallarının yerlileştirilmesi ile ilgili bir program dahilinde çalışıyoruz. Hangi ürünleri nasıl yerlileştirebiliriz, ne tip katkılarla bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlayabiliriz o konuda çalışmalarımız devam ediyor" ANKARA

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ithal ara malların yerlileştirilmesi ile ilgili çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Bakan Varank, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek sanayiciler ve işçilerle bir araya geldi. Sanayi bölgesindeki yerli üretim yapan fabrikaları beraberinde genel müdürler ve daire başkanları ile ziyaret eden Varank, sanayicinin karşılaştığı sorunları yerinde inceledi. Sanayicilerle çözüm yollarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunan Bakan Varank, fabrika işçileriyle birlikte yemek yedi. Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilerle bir araya geldiklerini ifade ederek, sanayicilerin dertlerini dinlemek, sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla ziyarette bulunduklarını söyledi.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nin Ankara ve Türkiye'nin önemli sanayi bölgelerinden biri olduğunu belirten Varank, 10 binden fazla kişinin burada çalıştığını kaydetti.
Varank, sanayicilerin yatırımlarına ve üretimlerine devam etmesi için uğraştıklarını ifade ederek, "İlan ettiğimiz 16 maddelik paketten çoğunu hayata geçirdik. Üzerinde çalıştığımız kısımlar var. Özellikle ithal ara mallarının yerlileştirilmesi ile ilgili bir program dahilinde çalışıyoruz. Hangi ürünleri nasıl yerlileştirebiliriz, ne tip katkılarla bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlayabiliriz o konuda çalışmalarımız devam ediyor. Organize sanayi bölgelerindeki arazilerin bedelsiz tahsisiyle ilgili bir çalışmamız var. O da sanayicimiz yatırıma devam etsin, en azından arsa konusunda sıkıntı çekmesin ki hızlıca ilerlesin istiyoruz. İnşallah ilan ettiğimiz 16 maddeyi hemen tamamlayacağız" diye konuştu.
Ziyaret, sanayiciler ve bölge katılımcılarıyla yapılan istişare toplantısı ile sona erdi. Bakan Varank burada sanayicilerin sorunlarını dinledi.
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