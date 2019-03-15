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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Varank, Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası'nda üretilen aracı kullandı - AKSARAY

Bakan Varank, Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası'nda üretilen aracı kullandı - AKSARAY

- Bakan Varank'ın Mercedes - Benz Türk Kamyon Fabrikası'nda incelemelerde bulunması - Bakan Varank'ın fabrikada üretilen bir aracı kullanması - Bakan Varank'ın fabrikada çalışanlarla fotoğraf çektirmesi - Bakan Varank'ın üretim aşamalarına ilişkin yetkililerden bilgi almasıAKSARAY (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'daki Mercedes - Benz Türk Kamyon Fabrikası'nı ziyaret etti. Bakan Varank, burada üretilen araçların direksiyonuna geçti.

Fabrika Direksiyon 

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