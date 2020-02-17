Bakan Varank İngiliz yatırımcılarla buluştu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İngiliz yatırımcılarla yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nın ardından Türkiye’deki İngiliz yatırımcıların yer aldığı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Basına kapalı olarak devam eden toplantıda Türkiye ekonomisindeki son durum, yatırım fırsatları ve güncel konular değerlendiriliyor. (ACÖ-E)



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