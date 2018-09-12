Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Varank Başkent OSB'yi ziyaret etti - ANKARA Haberi

Bakan Varank Başkent OSB'yi ziyaret etti - ANKARA Haberi

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın üretim yapan bir firmayı ziyareti - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kaynak yapması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın işçilerle öğle yemeği yemesiBakan Varank Başkent OSB'yi ziyaret etti - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "(Sanayiciye yönelik destek paketi) Özellikle ithal ara mallarının yerlileştirilmesiyle ilgili bir program dahilinde çalışıyoruz. Hangi ürünleri nasıl yerlileştirebiliriz, ne tip katkılarla bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlayabiliriz? Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor" - "OSB'lerdeki arazilerin bedelsiz tahsisi ile ilgili bir çalışmamız var. Sanayicilerimiz yatırımlarına devam etsin, en azından arsa konusunda sıkıntı çekmesin ki hızlıca ilerleyebilsin istiyoruz"ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayiciye yönelik 16 maddelik destek paketi kapsamında ithal ara mallarının yerlileştirilmesiyle ilgili bir program dahilinde çalıştıklarını belirterek, "Hangi ürünleri nasıl yerlileştirebiliriz, ne tip katkılarla bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlayabiliriz? Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Temelli'deki Başkent Organize Sanayi Bölgesini (Başkent OSB) ziyaret eden Varank, OSB Başkanı Şadi Türk'ten sanayicilerin taleplerine ilişkin bilgi aldı. Daha sonra asansör alanında yerli üretim yapan bir firmayı gezen Varank, burada çalışanlarla sohbet etti.İncelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, sanayicilerin sorunlarını dinlemek ve Bakanlık olarak onlara nasıl yardımcı olabileceklerini belirlemek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkent OSB'nin, Ankara 'nın ve Türkiye'nin önemli sanayi bölgeleri arasında yer aldığını dile getiren Varank, bölgede faal olan 250 firma bünyesinde 10 binden fazla kişinin çalıştığını ifade etti.
Ziyaret ettikleri asansör firmasının 60 ülkeye ihracat yaptığını anlatan Varank, söz konusu üretim tesisinin ithalatı önleyici ürün üretmesi açısından önemine dikkati çekti.Varank, sanayiciye destek verilmesi amacıyla hazırlanan 16 maddelik paketteki son durum hakkındaki bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:"16 maddelik paketten çoğunu hayata geçirdik. Üzerinde çalıştığımız kısımlar var. Özellikle ithal ara mallarının yerlileştirilmesiyle ilgili bir program dahilinde çalışıyoruz. Hangi ürünleri nasıl yerlileştirebiliriz, ne tip katkılarla bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlayabiliriz? Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. OSB'lerdeki arazilerin bedelsiz tahsisi ile ilgili bir çalışmamız var. Sanayicilerimiz yatırımlarına devam etsin, en azından arsa konusunda sıkıntı çekmesin ki hızlıca ilerleyebilsin istiyoruz. Diğer maddelerle ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah ilan ettiğimiz 16 maddeyi hızla tamamlayacağız."Bakan Varank, akaryakıt ve LPG tankı ile taşıt camları üreten iki firmayı da ziyaret ederek, işçilerle öğle yemeği yedi.Varank'ın ziyareti, bölge katılımcılarıyla gerçekleştirilen istişare toplantısıyla sona erdi.

Sanayi Bölgeleri Toplantı Yerli Üretim İstişare Toplantısı Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Türk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını SarsacakTürk Yapımı Milli Tüfek ABD'nin Tahtını Sarsacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı