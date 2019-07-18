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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Varank, 100 yılın projesi Filyos'u yerinde inceledi

Bakan Varank, 100 yılın projesi Filyos'u yerinde inceledi

- Bakandan ve heyetten detaylar

Serbest Bölge Milyar Dolar Demir Çelik 50 Milyon Dolar Nitelik 

-- Bakan Mustafa Varank'ın açıklamaları
-- Drone ile limanın havadan detayları

( ZONGULDAK )- Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank: "10 binden fazla yeni istihdam, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve 750 milyon dolarlık bir ihracat öngörüyoruz" ZONGULDAK

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin en büyük limanlarından birisi olan Filyos Liman inşaatını yerinde inceledi. Bakan Varank, "10 binden fazla yeni istihdam, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve 750 milyon dolarlık bir ihracat öngörüyoruz" diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Filyos Liman inşaatını yerinde inceledi. Alt yapısı yüzde 80'i aşan liman inşaatını inceledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Varank, şöyle devam etti: "Bugün Zonguldak programları için Zonguldak'ı ziyaret ediyoruz. Bir fuar açılışı yaptık. Şimdi de Filyos'tayız. Burası Filyos Limanı, alt yapı anlamında fiziki gerçekleştirme yüzde 80 seviyesini aşmış durumda. Burası tamamlandığında bölgenin en önemli limanlarından birtanesi olacak. Buradan Karadeniz'e sonra da dünyaya açılan kapı olarak biz burayı göreceğiz. Burası hem Bartın'a, hem Karabük'e hem de Zonguldak'a hizmet edecek önemli bir liman. Aynı zamanda demiryolu bağlantılarıyla, karayolu bağlantılarıyla bölgemizin hatta Türkiye'nin en önemli ticaret merkezlerinden bir tanesi haline gelecek. Hemen liman bölgesinin arkasında endüstri bölgemiz var. Filyos Endüstri Bölgesi de üç ilimizin kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayacak bir projemiz. Endüstri bölgesinin arkasında bir serbest bölgemiz var arkasında da genişleme alanımız var. Bu bölgeyi biz nitelikli demir çelik yatırımları için bir merkez haline getirmek istiyoruz. Burayı Türkiye'nin kalkınan, üreten ekonomisinin en önemli ekosistemlerinden birisi haline getirmek istiyoruz. Burası tamamlandığında 10 binden fazla yeni istihdam, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve 750 milyon dolarlık bir ihracat öngörüyoruz. Şu anda çalışmalar son sürat devam ediyor. Planların tamamlanması askı sürecinde sonra yatırımlarını yapmak istiyorlar. Oldukça istekli firmalarımız var. Tosyalı holding olsun gerek kardemir olsun diğer firmalarımız olsun burada yatırım."
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