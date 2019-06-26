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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Turhan: 'Yeni gelen nesil farkındalığı yaygınlaştırmakla zaman kaybetmeyecek' - ANKARA

Bakan Turhan: 'Yeni gelen nesil farkındalığı yaygınlaştırmakla zaman kaybetmeyecek' - ANKARA

Bakan Turhan: "Yeni gelen nesil farkındalığı yaygınlaştırmakla zaman kaybetmeyecek" - ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasıANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda konuştu.

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