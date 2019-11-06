Bakan Turhan: 'Hem bölgesel hem de küresel ticaretin seyri açısından oldukça tarihi bir adım' - ANKARA
Bakan Turhan: "Hem bölgesel hem de küresel ticaretin seyri açısından oldukça tarihi bir adım" - ANKARA - China Railway Express'in Ankara Garı'ndan uğurlanması töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express'in Ankara Garı'ndan uğurlanması törenine katıldı. (2)“China Railway Express 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde katedecek. Bu yükün Bakü - Tiflis - Kars hattını ve Marmaray’ı kullanarak orta koridor üzerinden taşınması diğer koridorlara göre hem zamandan hem de enerjiden büyük tasarruf sağlaması bakımından önemlidir. İşte bugün buna tanıklık ediyoruz.”"Hem bölgesel hem de küresel ticaretin seyri açısından oldukça tarihi bir adımdır bu"
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