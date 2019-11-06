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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Turhan: 'Bu hat ile ülkemiz demir ipek yolunun en önemli bağlantı halkalarından biri haline gelmiştir” - ANKARA

Bakan Turhan: 'Bu hat ile ülkemiz demir ipek yolunun en önemli bağlantı halkalarından biri haline gelmiştir” - ANKARA

Bakan Turhan: "Bu hat ile ülkemiz demir ipek yolunun en önemli bağlantı halkalarından biri haline gelmiştir” - ANKARA - China Railway Express'in Ankara Garı'ndan uğurlanması töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve beraberindekilerin alana gelişi - Sinevizyon gösterimi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express'in Ankara Garı'ndan uğurlanması törenine katıldı.
(1)“30 Ekim 2017’den itibaren faaliyete başlayan bu hat, Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni dönemin habercisi olmuştur. Bu hat ile ülkemiz Pekin’den Londra’ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan’dan yine Türkiye’ye uzanan demir ipek yolunun en önemli bağlantı halkalarından biri haline gelmiştir”

Yük Treni 

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