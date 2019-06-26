Bakan Turhan: “16 yıl gibi kısa bir sürede ülkemiz tarihinde görülmemiş imar ve inşaat çalışmaları yürüttük” - ANKARA
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın programa gelişi - Detaylar - Bakan Turhan'ın konuşması - Bakan Turhan: - “16 yıl gibi kısa bir sürede ülkemiz tarihinde görülmemiş imar ve inşaat çalışmaları yürüttük”ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katıldı.
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