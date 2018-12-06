Bakan Selçuk: 'Tüm çabamız işçi ve işverenlerimizle birlikte bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek' - ANKARA Haberi
Bakan Selçuk: "Tüm çabamız işçi ve işverenlerimizle birlikte bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek" - ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmasıANKARA - Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına başkanlık yaptı.