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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Selçuk: '(Kamu işçisinin zam pazarlığı) İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır' - ANKARA

Bakan Selçuk: '(Kamu işçisinin zam pazarlığı) İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır' - ANKARA

Bakan Selçuk: "(Kamu işçisinin zam pazarlığı) İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır" - ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk - Türk - İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamalarıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Türk - İş'e ziyaret - Bakan Selçuk: - "(Kamu işçisinin zam pazarlığı) İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır"ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk - İş'i ziyaret etti.Bakan Selçuk, Türk - İş'in 67. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Ergün Atalay'a nezaket ziyaretinde bulundu.Basına kapalı ziyaret, yaklaşık iki saat sürdü.Ziyarette, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Türk - İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da yer aldı.Selçuk, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ziyarette toplu iş sözleşmeleri konusunda değerlendirmede bulunduklarını belirterek, "İnşallah kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

Zam Pazarlığı Allah 

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