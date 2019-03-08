Bakan Selçuk, 'Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor' programında konuştu İzle
Selçuk'un konuşması
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( İSTANBUL ) Bakan Selçuk, "Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programında konuştu İSTANBUL
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği ve Borsa İstanbul iş birliğinde düzenlenen "Borsa İstanbul'da Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" programına katıldı.
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