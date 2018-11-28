Bakan Selçuk: 'Biraz girdi temelli olmaktan, çıktı ve ürün temelli oluşa doğru yönelmemiz lazım' - İSTANBUL
Bakan Selçuk: "Biraz girdi temelli olmaktan, çıktı ve ürün temelli oluşa doğru yönelmemiz lazım" - İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) düzenlenen "Rekabet, Bilim ve Teknoloji Odaklı Dünyada Yeni Eğitim Modeli Vizyonu'nun Sanayimiz Açısından Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirilen aylık olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.