Bakan Selçuk: ''Asgari ücret belirlerken, tüm ekonomik dengeleri ve toplumun tüm kesimlerini gözetmemiz gerekmekte'' - ANKARA
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarıANKARA (AA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı sonrasında açıklama yaptı.(2)
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