Bakan Selçuk: 'Amacımız sadece alın terinin hakkını vermek ve bu konuda da uzlaşıyı sağlamak oldu' - ANKARA
Bakan Selçuk: "Amacımız sadece alın terinin hakkını vermek ve bu konuda da uzlaşıyı sağlamak oldu" - ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelişi - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmasıANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak - İş 2019 - 2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü imzaladı.(1)
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