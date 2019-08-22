Bakan Selçuk: '2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek. 2020 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek' - ANKARA
Bakan Selçuk: "2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek. 2020 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek" - ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmasıANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak - İş 2019 - 2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü imzaladı.(2)
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