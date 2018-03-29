-Ali Yalçın konuşması



( ANKARA ) Bakan Sarıeroğlu: "KPDK'da birinci gündem maddemiz izin konuları" ANKARA



- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Komisyon çalışmalarımız çerçevesinde birinci gündem maddemiz izin konuları, alt komisyonumuzun önerilerini değerlendireceğiz. Bir diğer konumuz da 2011 yılında yasal zemine kavuşan esnek çalışma modellerimiz, bu konuda da gerçekleştirilen sunumları dinleyeceğiz" dedi.

Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Sarıeroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda toplu sözleşmede karara bağlanamayan konuların masaya yatırması planlanıyor. Toplantı öncesi basın açıklaması yapan Sarıeroğlu, istişareye ortak akla önem veren bununla ilgili mekanizmaların işletilmesi konusunda, kamu görevlileri sendikaları ile birlikte yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.

Kamu çalışanlarının haklarıyla ilgili konuların çözümü noktasında çalışmaların devam ettiğini dile getiren Sarıeroğlu, "Bu kapsamda 3 ayrı mekanizmamız var, iki senede bir gerçekleştirdiğimiz toplu sözleşme sürecimiz, bunun dışında Kamu İdari Kurullarımız var bu kurullarımızda çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü kurulumuz ise Kamu Personeli Danışma Kurulu, bu platform, kamu personelimizin çalışma alanlarıyla ilgili. 2017 yılı sonunda yaptığımız toplantıda bir alt komisyon kurmuştuk. Toplu sözleşme masasına gelen ancak toplu sözleşme masasının konusu olmadığını düşündüğümüz bazı hususlarla ilgili alt komisyonumuzda değerlendirmeler yapılmıştı. Bugün de bu komisyon çalışmalarımız çerçevesinde birinci gündem maddemiz izin konuları, alt komisyonumuzun önerilerini değerlendireceğiz. Bir diğer konumuz da 2011 yılında yasal zemine kavuşan esnek çalışma modellerimiz, bu konuda da gerçekleştirilen sunumları dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Esnek çalışma konusunda bakış açımız mesailer boyutuyla ilgili" Sarıeroğlu KPDK kapsamında basında yer alan bazı haberlere ilişkin, "Bunlar şuanda tartışma aşamasındaki konular, beklenti oluşmasından imtina ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle esnek çalışma konusunda bakış açımız mesailer boyutuyla ilgili, bu konuyla ilgili farklı bir yola girilmesini istemeyiz" diye belirtti.

Bugün açıklanan büyüme rakamlarına da değinen Sarıeroğlu, "Yılın son çeyreğinde yüzde 7,3 ve yıllık olarak yüzde 7,4'lük bir büyüme performansına ulaşmış olmamız çok memnuniyet verici. Şuanda dünyada G20 ve OECD ülkeleri içerisinde AB ile kıyasladığımızda Türkiye'nin liderliğini korumaya devam ettiğini görüyoruz. Hükümetimizin uygulamış olduğu kararlı ekonomik politikaları oldukça etkili oldu. İnşallah bu büyüme performansımızın sürüdürülebilir ve istihdama yansımasını sağlamış şekilde seyretmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" mesajını verdi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, KPDK'nın bir toplu sözleşme masası olmadığının altını çizerek, KPDK'ya bir toplu sözleşme masası anlamı yüklemenin masaya ilişkin gereksiz bir baskı yüklemek olacağını kaydetti.

Yalçın KPDK'nın sorunların tartışılarak çözülmesi adına önemli bir mekanizma olduğunu belirtti.

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından alınan kararlara ilişkin açıklama yapılması bekleniliyor. (JA-BC -

