-İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya konuşması

-Burcu Özenaç ile röportaj

-Muzaffer Yener ile röportaj

-Genel ve detay



( ANKARA ) Bakan Sarıeroğlu: "İş Kulüpleri aracılığıyla umut olmayı temenni ediyoruz" ANKARA



- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Artı 2 istihdam hedefiyle 2018 yılında yolumuza devam ediyoruz. Bu alanda İŞKUR olarak da çok güçlü bir inisiyatif almış durumdayız. 2018 yılında 1 milyon 250 bin kişinin iş sahibi olmasını hedefliyoruz" dedi.

Kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, sığınmacılar, işsizlik ödeneği alanlar gibi özel politika gerektiren gruplar içerisinde yer alan vatandaşlara danışmanlık hizmeti yoluyla, iş arama motivasyonu ve yöntem desteği vermek maksadıyla İŞKUR olarak "İş Kulüpleri" programı hayata geçirildi. 2017 yılı içerisinde kademeli olarak 12 ilde ve 16 birimde faaliyet gösteren İş Kulüpleri projesinin tanıtım programı Bakan Sarıeroğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Sarıeroğlu, İŞKUR'un değişen vizyonuyla uyumlu olarak yeni hizmet modellerinin devreye sokulduğunu dile getirdi. Milli istihdam seferberliği kapsamında 2017 yılından itibaren başlatılan çalışmaların 2018 yılı itibariyle yeni bir boyuta geçirdiklerini kaydeden Sarıeroğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artı 2 istihdam hedefiyle 2018 yılında yolumuza devam ediyoruz. Bu alanda bakanlıklarımızın yanı sıra İŞKUR olarak da çok güçlü bir inisiyatif almış durumdayız. İnşallah önümüzdeki dönemde işgücü piyasamıza uygun formatlarda mesleki eğitim anlayışını hayata geçirmiş olacağız. Önümüzdeki günlerde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuz ile iş kolu bazlı olarak yine güçlü bir iş birliği protokolü imzalayacağız. Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinde devam eden İş Kulübü projesini Ankaramızda açıyoruz, söz konusu istihdam olunca çalışmalarımızı çok boyutlu olarak sürdürüyoruz, bu iş birliği modellerimizi arttıracağız" şeklinde konuştu.

"İş Kulüpleri aracılığıyla umut olmayı temenni ediyoruz" İş Kulüplerinin tek adım hizmet merkezi olarak nitelendirilen yeni bir model olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, işe girmek isteyen kişinin İş Kulüplerinden, iş dünyasıyla ilgili destek almak veya danışmak istediği konuyla ilgili danışmanlık hizmeti alabileceğini ifade etti.

Sarıeroğlu, "Engelli kardeşlerimiz veya madde bağımlılığı nedeniyle iş gücü piyasasına girememiş kardeşlerimize de İş Kulüpleri aracılığıyla umut olmayı temenni ediyoruz. Burada göçmen kardeşlerimizle de ilgili çok özel çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" diye aktardı. Ankara'nın Türkiye'nin istihdamına çok güçlü şekilde destek verdiğinin altını çizen Sarıeroğlu, 2017 yılında İŞKUR aracılığıyla 69 bin kişinin işe yerleştirildiğini belirtti.

Sarıeroğlu, 2018 yılında 1 milyon 250 bin kişinin iş sahibi olmasını hedeflediklerini de ekledi. Programda konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise İş Kulüplerine gelen umudunu yitirmiş ancak kısa sürede bir özgeçmişin hayatını değiştirdiği iş arayanlarla karşılaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uzunkaya, böyle projelerle güzel sonuçlar almanın ve millete hizmet etmenin önemine değinerek, "Türkiye çapında yaklaşık 3 bin 500 kişiye henüz yeni sunduğumuz bu hizmetten 800 kişinin istihdamına ulaşmamız sevindirici bir rakam" diye kaydetti.

"Çok faydasını gördüm, eğitimlerin daha da artmasını isterim" Mezun olduktan sonra iş bulamadığını ifade eden Sosyoloji Bölümün mezunu Burcu Özenaç ise, İŞKUR'a başvurması üzerine, İş Kulüpleri tarafından kendisine gelen mesaj sayesinde böyle bir kulüp olduğunu söyledi.



Eğitimin ikinci gününde olduğunu ve kendisini tanıması adına çok verimli geçtiğini ifade eden Özenaç, "Kendimi tanımaya, zayıf yönlerimi görmeye çok katkısı oldu. Özgeçmiş oluşturmayı öğreniyoruz. Burada aynı zamanda arkadaşlarla sohbet edip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ben daha fazla eğitim olmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetim Bölümü mezunu Muzaffer Yener de, İŞKUR'a kayıt yaptırdığında eğitim hakkında bilgi verdiklerini aktararak, "Buraya umutla geldim. Eğitimin baya faydasını gördüm, 4 günlük süreçte kendimizle yüzleşip daha objektif şekilde iş piyasasına hazırlanmamızı, zorlu mülakat süreçlerinde nasıl davranmamız gerektiğini ve iş yaşam dengemizi nasıl sağlayacağımızı buradaki eğitimcilerimiz sayesinde öğrendik. Türkiye genç nüfus bakımından çok geniş bir hacme sahip, genç nüfusun istihdam edilmesine yönelik bu tarz kurumların arttırılması gerekiyor. Biz eğitimcilerimize, devletimize, İŞKUR Genel Müdürü ve Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Düzenlenen programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da yer aldı. (JA-BC -

