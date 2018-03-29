Bakan Sarıeroğlu: ''Büyüme performansımızın, dengeli, kapsayıcı ve istihdama yansımasını sağlayıcı bir seyir izlemesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' - ANKARA
- Kamu Personel Danışma Kurulu Toplantısı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamaları - Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları - Türkiye Kamu - Sen Genel Sekreteri Önder Kahveci'nin açıklamalarıANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kamu Personel Danışma Kurulu Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.