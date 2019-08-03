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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Pekcan Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı Video

Bakan Pekcan Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı Video

Pekcan'ın konuşması

( İZMİR )-Pekcan:"Temmuz ayı ihracat rakamımız yüzde 8.32 artış ile 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti" İZMİR

Dış Ticaret Açığı Küresel Ekonomi İhracatçılar İhracat Rakamları Dış Ticaret 


- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin 2019 temmuz ayı ihracat rakamlarını İzmir’de açıkladı.
Açıklamaya göre temmuz ayı ihracat rakamımız yüzde 8.32 artış ile 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin 2019 temmuz ayı ihracat rakamlarını İzmir’de açıkladı.
Bakan Pekcan, "Temmuz ayı ihracat rakamımız yüzde 8.32 artış ile 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rekorların devamını istiyoruz. İthalat 7.98 oranında azalarak 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. 7 aylık süreçte ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 85.8 oldu. 2018 yılının ilk 7 ayında bu oran yüzde 67.7’ydi. Türkiye’nin büyümesine ve dış finansman ihtiyacının azalmasına, net ihracatımız katkı vermeye devam edecek. 7 aylık ihracatımız yüzde 3.07 oranında arttı. Bunda bayramın da etkisi var. İthalatımız ise yüzde 18.62 oranında azaldı. 7 aylık ihracatımız 104.2 milyar dolarla en yüksek 7 aylık ihracat rakamına ulaşmış bulunmaktadır. İhracat ailemize teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak, hükümet olarak her zaman ihracatçılarımızın yanında olduğumuzun altını çiziyorum" dedi.
"En zayıf noktamız yüksek teknolojili ürün ihracatı" Türkiye'nin 2019 temmuz ayında en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya, ikinci sırada da İngiltere'nin bulunduğunu belirten Bakan Pekcan, "Almanya’ya yüzde 6.54 artışla 1 milyar 475 milyon dolar, İngiltere’ye ihracatımız yüzde 8.91 artışla 1 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşti. Euro bölgesine ihracatımız 7 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin ihracatındaki yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmak zorundayız. Burası zayıf noktamız. İhracat birim fiyatımız hala çok düşük. Hala yüksek teknolojili ürün ihracatımız 3-4 bandında. Biz politikalarımızı oluşturuyoruz ve bu konuda çalışmalarımıza ısrarla devam edeceğiz" diye konuştu.
"Milli vazife olarak görüyoruz" Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı artırmayı milli bir vazife olarak gördüklerini kaydeden Bakan Pekcan, şöyle devam etti: "Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Dünyadaki bütün gelişmeleri an be an izliyoruz. Desteklerimizi, süreçlerimizi teknolojik altyapımızı baştan sonra yeniliyoruz. Uzunca bir süredir küresel ekonomik yavaşlamanın en büyük pazarımız olan Euro bölgesindeki büyümedeki yavaşlamadan bahsediyoruz. IMF, temmuz ayında nisan ayına göre küresel ek büyümeyi 0.1 puan daha aşağıya çekerek yüzde 3.2 olarak açıkladı.
Bu oran nisan 2018’de 3.7 olarak açıklanmıştı. Birkaç kez revize edilmek durumunda kaldı. Ancak bu rakamın da yüzde 40’ının Çin ve Hindistan’ın büyümesinden kaynaklandığını görüyoruz. Eğer Çin ve Hindistan’ı bu rakamın haricinde tutarsak, küresel büyüme aslında yüzde 2 civarındadır. Bunlara ilave olarak bizim en büyük pazarımız olan Euro bölgesindeki büyüme beklentisi yüzde 1.3’tür. orta Doğu ve Kuzey Afrika’da da büyüme beklentisinin yüzde 1 olarak öngörüldüğünü paylaşmak isterim." "Tablo karamsar gelebilir ama gerçek bu" Bütün gerçeklerin ışığında dünyadaki konjonktürel gelişmeler, ticaret savaşları ve artan korumacılık önlemlerinin dışında Türkiye’nin ihracatının belki de en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirten Bakan Pekcan, "Bu tablo karamsar gelebilir ama gerçek bu. Ancak hükümet olarak icraatlarımız ve ihracat ailemizin olağanüstü gayretleriyle tüm bu küresel gelişmelere rağmen ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Küresel ekonomideki rüzgarlar hız kesti ama biz ihracat yolumuza hızla devam ediyoruz, etmek zorundayız. Birinci çeyrekte net ihracatımızın Türkiye’nin büyümesine katkısı 12.2 puan oldu. Geçen sene bu oran -4.1.’di. Ayrıca 7 aylık dış ticaret açığının 30.9 milyar dolar aşağı düşürmüş bulunuyoruz. Bu da Türkiye’nin dış finansman ihtiyacının 30 milyar 900 milyon dolar aşağı çektiğimizi gösteriyor. Bu da Türkiye ekonomisi için çok önemli bir katkıdır. Yılın geri kalanında ihracatımızdaki bu olumlu göstergelerin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

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