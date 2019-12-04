Bakan Pekcan, STK başkanlarıyla bir araya geldi

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( ANKARA )- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- “Biz dünya sıralamasında ihracatımızın artış oranı itibarıyla 7’nci sıradayız. Değer artışı bakımından da 5’inci sıradayız" ANKARA



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Dünya Ticaret Örgütü’nün 9 aylık verilerine göre en çok ihracat yapan ve ihracatlarının istatistikleri tutulan 69 ülke arasında 50’sinin ihracatı ilk 9 ayda düşmüş. İhracatı düşen 50 ülkenin dünya ortalaması yüzde 2,6. Türkiye’nin aynı dönemde ihracatı yüzde 2,59 artmış. Biz dünya sıralamasında ihracatımızın artış oranı itibarıyla 7’nci sıradayız. Değer artışı bakımından da 5’inci sıradayız. Biz bu rakamlarla tatmin olmuyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Bakanlığın toplantı salonunda sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle ‘İstişare Kurulu Toplantısı’nda bir araya geldi. Pekcan, İstişare Kurulu’nun 8’inci toplantısının 2020 yılının Ocak ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde düzenleneceğinin sinyallerini verdi. İş dünyasının neredeyse tamamını temsil eden STK’ların başkanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Pekcan, “Dünya ekonomisi zorlu bir dönemden geçiyor. Bu süreçte bizlerin yeni hamleler oluşturması gerekiyor. Hem küresel ekonominin içinde bulunduğu, ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönem hem de içinde bulunduğumuz jeopolitik koşullar, komşu ve çevre ülkelerdeki gelişmeler küresel ekonomide de birtakım zafiyetleri ortaya çıkarıyor. Biz hep beraber el ele vererek hamlelerimizi ve yol haritamızı oluşturmalıyız ve bu zafiyetleri nasıl avantaja çevirebiliriz diye düşünmemiz gerekir. Bildiğiniz gibi IMF’in açıkladığı verilere göre 2019 büyümesi yüzde 3,9 açıklanmışken tedrici olarak yıl içinde yüzde 3’e kadar düşürüldü. Dünya Ticaret Örgütü’nün küresel ticaret hacmi 2019 için yüzde 4 açıklanmıştı. Göreceli olarak 2,6’ya en son da 1,2’ye düşürüldü. En çok ticaret yaptığımız Avrupa 1,2’ye, Almanya’nın büyümesi ise binde 5’e revize edildi. Bütün bu koşullar altında da ülkemizin performansı oldukça iyi durumda. Ticaret savaşlarının çıktığı yerlere baktığımızda gelişmekte olan ülkelerin, dünya ticaretinden ve dünya gayri safi hasılasından payının artmasıyla bu savaşların ortaya çıktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin ihracatının korumacılık önlemleriyle ilgili ise Pekcan, “Bizim ihracatımızın 2017 yılında korumacılık önlemlerinden etkilenen kısmı 893 milyon dolar. 2018 yılında bu rakam 7,2 milyar dolar. Bugün itibarıyla 11 milyar dolara ulaşmış durumda. Eğer anlaşmasız bir Brexit olması durumunda 11 milyar doların da 14,4 milyar dolara çıkma olasılığı var. Biz ticaretimizi arttırırken küresel ekonomideki bu koşullara rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten de iyi bir performans gerçekleştiriyoruz. Dünya Ticaret Örgütü’nün 9 aylık verilerine göre en çok ihracat yapan ve ihracatlarının istatistikleri tutulan 69 ülke arasında 50’sinin ihracatı ilk 9 ayda düşmüş. İhracatı düşen 50 ülkenin dünya ortalaması yüzde 2,6. Türkiye’nin aynı dönemde ihracatı yüzde 2,59 artmış. Biz dünya sıralamasında ihracatımızın artış oranı itibarıyla 7’nci sıradayız. Değer artışı bakımından da 5’inci sıradayız. Biz bu rakamlarla tatmin olmuyoruz” şeklinde konuştu.

Birçok kurum ve kuruluşla istişare edilerek ihracat yol haritası oluşturulduğunu söyleyen Pekcan, yol haritasına göre 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör seçildiğinin altını çizdi. Hedef sektörlerle ilgili toplantıların devam ettiğini ifade eden Pekcan, “Sektörlerle toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Sektörlerin kamudan istekleri neler onları dinliyoruz ve ilgili bakanlıklarımızla da paylaşıyoruz. 17 hedef ülkeyi seçerken dünya gayri safi hasılasından yüzde 60 pay alan, dünya ithalatından yüzde 43,7 pay alan, nüfusu da 4,2 milyar olan ülkeleri seçtik. Hedef sektörleri seçerken de potansiyeli olan sektörleri seçmeye gayret ettik. Dünya ihracatından Türkiye’nin aldığı pay binde 8,7. Bu ülkelerin ithalatından aldığımız pay binde 5. Hedefimiz bunu yüzde 1’e çıkarmak. Seçtiğimiz hedef sektörlerdeki ihracatımızın payı binde 7,6. İkinci hedefimiz de bunu yüzde 1'e çekmek” dedi.

Bakan Pekcan başkanlığında düzenlenen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve çok sayıda bakanlık bürokratı katıldı.





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