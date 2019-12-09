Bakan Pekcan:“2020 bizim için bir Afrika yılı olacak“ Haberi



- Türkiye-Afrika İş Konseyleri İstişare toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Afrika’ya yüzde 579 ihracatımız arttı. Bizim Afrika için birkaç yerde lojistik merkezi kurmamız lazım. Bununla ilgilide çalışmalara başladık. 2020 yılı bizim için bir Afrika yılı olacak” dedi.

Afrika kıtası ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirmesi stratejisi kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında Türkiye-Afrika iş konseyleri istişare toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Afrika’ya yüzde 579 ihracatımız arttı. Bizim Afrika için birkaç yerde lojistik merkezi kurmamız lazım. Bununla ilgilide çalışmalara başladık. 2020 yılı bizim için bir Afrika yılı olacak” dedi.

“Afrika'ya ihracat yüzde 579 arttı” Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Beş ülke ile serbest ticaret, 30 ülke ile yatırımların karşılıklı korunması ve 13 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmamız var. Önümüzdeki dönemde de bizim şu anda planladığımı tabi buna başka ülkelerde dâhil olabilir. Fas, Nijerya, Kenya, Tanzanya, Ruanda, Mozambik, Tunus’a bakanlık olarak ziyaret gerçekleştirmek istiyoruz. 2003 ve 2018 verilerini karşılaştırdığımızda bakıyoruz, toplam dış ticaretimiz 5.5 milyar dolardan 23.8 milyar dolara çıkmış. İhracatımızda 2.1 milyar dolardan 14.4 milyar dolara çıkmış. Bu yüzde 579 artışa tekabül ediyor. Evet yüzde 579 artışta sizlerin çok büyük payı var ama 14 milyar dolarda koskoca Afrika için bir şey değil. Daha gidecek çok yolumuz var. Ticaretimiz 2019’unda ilk 11 ayında yüzde 7.17 artışla 22.9 milyar dolara çıkmış. Bizim birkaç yerde lojistik merkezi kurmamız lazım. Bununla ilgilide çalışmalara başladık. Bakanlık olarak, ulaştırma bakanlığıyla, TOBB, TİM ve DEİK’in buradaki iş konseyi başkanların katılımı lojistik merkezleri açısından çok önemli” ifadelerini kullandı. “2020 yılı bizim için bir Afrika yılı olacak” Konuşmasına devam eden Pekcan, “2020 yılı bizim için bir Afrika yılı olacak. Cumhurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde Nisan ayında muhtemelen Türkiye-Afrika ortaklık zirvesi gerçekleştirilecek. Bizde bakanlık olarak DEİK ile beraber gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sizlerin karşılaştıkları zorlukları, devletten beklentilerinizi dikkate alacağız ve Afrika üzerine yoğunlaşacağımız bir yıl olacak. Dünyada ticaret savaşlarının getirdiği korumacılık önlemleri var. Bunlarda bizim ihracatımızı önemli ölçüde etkiliyor. Rakama vurmak gerekirse, bizim 2017 yılında ihracatımızın 893 milyon doları korumacılık önlemlerinden etkileniyordu. 2018’de bu rakam 7,2 milyar dolara çıktı. 2019’da şu an için 11 milyar dolar. Eğer anlaşmazlık Brexit ve ABD’nin otomotiv sektörüne de yaptırım uygulaması söz konusu bunlarda gündeme gelirse 14,4 milyar dolara çıkacak. Bunlara rağmen biz 2019’da ihracat ailesi olarak başarılı bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

(UGR-ACÖ-E)



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