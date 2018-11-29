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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Pakdemirli: 'Üreticimize gelir getirecek bir sigorta ürünü üzerinde çalışıyoruz' İzle

Bakan Pakdemirli: 'Üreticimize gelir getirecek bir sigorta ürünü üzerinde çalışıyoruz' İzle

Bakan Pakdemirli'nin konuşması

( ANKARA ) Bakan Pakdemirli: "Üreticimize gelir getirecek bir sigorta ürünü üzerinde çalışıyoruz" ANKARA

Orman Bakanlığı Meteoroloji Milli Gelir İşbirliği Protokolü Basın Mensupları 


- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün itibariyle TARSİM sigortalarının Türkiye'de kullanım oranı az. Şuan TARSİM'de farklı ürünler için de çalışmalar yapıyoruz. Üreticimize gelir getirecek bir sigorta ürünü üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımlarıyla Meteroloji Genel Müdürlüğü ile çiftçilere yönelik faaliyet gösteren Ziraat Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Programda konuşan Pakdemirli, Meterojoli Genel Müdürlüğü'nün birleşen tarım ve orman bakanlığının bünyesinde olduğunu belirtti.
Tarım meteorolojisiz düşünülemez olacağını ifade eden Pakdemirli, "Bu protokol milyonlarca çiftçimiz için önemli, milyonlarca çiftçimize mesaj gidecek. Eğer kaza yapacağınızı biliyorsanız frene basarsınız. Yarının gündemini biliyorsanız iyi bir basın mensubusunuzdur. Çiftçiyseniz yarın don ile karşı karşıya kalacağınızını biliyorsanız tedbir alırsınız. Bu protokol ile çiftçimizin bir adım daha yanında olacağız. Çiftçimiz sabah bizden gelen mesajı görüp buna göre tedbirini alacak" şeklinde konuştu.
Bu protokolle birlikte çiftçiye ve isteyenlere eğitim de verileceğini paylaşan Pakdemirli, "Sulamanın zamanında yapılması, önceden alınacak tedbirlerin ele alınması gibi eğitimler olacak. Artık bilgiyi alan değil bilgiyi işleyen vaziyete getirmemiz gerekiyor. Sadece meteoroloji verileri ile bile yarına ait çok önemli bilgiye ulaşmak mümkün. Meterolojiye yapılan her bir dolarlık yatırım 15 dolar gayrisafi milli gelir olarak geri dönüyor. Diğer yandan TARSİM çiftçimizin sigortası. Bugün itibariyle TARSİM sigortalarının Türkiye'de kullanım oranı az. Şuan TARSİM'de farklı ürünler için de çalışmalar yapıyoruz. Üreticimize gelir getirecek bir sigorta ürünü üzerinde çalışıyoruz" bilgisini verdi. Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pakdemirli soğan stokçuluğunda son duruma ilişkin, "Durumu hassasiyetle inceliyoruz. Fiyatların artışından faydalanmaya çalışan stokçular var. Soğanla ilgili çok büyük bir kriz görmemekle birlikte, stokçuları takip edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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