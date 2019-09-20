Bakan Pakdemirli'nin ziyaretleri - İZMİR Haberi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Bergama Belediyesi'ni ziyaret etmesi - Bakan Pakdemirli'ye belediye ziyaretinde forma hediye edilmesi - Bakan Pakdemirli'nin esnaf ziyaretinde bulunması - Bakan Pakdemirli'nin tarihi alanları gezmesi - Bakan Pakdemirli'nin mahalle sakinleriyle sohbet etmesiİZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Bergama'da Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Pakdemirli ve beraberindekiler Tarihi Arasta Çarşısı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım