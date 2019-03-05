Bakan Pakdemirli: 'Kırsal kalkınma önceliğimizdir' - ANKARA
Bakan Pakdemirli: "Kırsal kalkınma önceliğimizdir" - ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Plaket verilmesi - Bakan Pakdemirli'nin kurdle kesmesi - Bakan Pakdemirli: - "Kırsal kalkınma önceliğimizdir"ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Ankara 'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Tanıtım ve Açılış Töreni"nde konuştu.
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