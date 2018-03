Bakan Özlü: 'Türkiye'de üretilen araçlardaki yerlilik oranını artırmamız gerekiyor'

-Bakan'ın açıklamaları

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Ülkemiz araç üreticisi firmalar için kapılarını ardına kadar açıyor. Fakat üretilen araçlardaki yerlilik oranı yüzde 40 ile 60 arasında seyrediyor. Türkiye'de üretilen araçlardaki yerlilik oranını artırmamız gerekiyor. Hükümet ve bakanlık olarak Türk otomotiv yan sanayimizi yüksek teknolojiye geçiş programımızın önemli bir paydaşı olarak görüyoruz" dedi.

İstanbul Sanayi odası (İSO) 'Otomobil Çalıştayı' Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'in katılımıyla gerçekleşti. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, otomotiv üretiminde yerlilik vurgusu yaptı. Otomotiv sektörünün Türkiye'nin kalkınmasına öncülük eden bir sektör olduğunu belirten Özlü, "Otomotiv sektörü ihracattan katma değere istihdamdan üretim yelpazesine kadar sanayimizin liderliğini teknolojinin öncülüğünü üstleniyor. Türkiye otomotiv sanayiinde 50 yılı aşkın tecrübesiyle dikkat çekmeye göz doldurmaya devam ediyor. Otomotiv ihracatımız 2017 yılını rekorla kapattı. Yaklaşık 29 milyar dolarlık bir ihracatımız var. İhracat-ithalata dengesinde artı veren bir sektörden bahsediyoruz. AB'nin ithal ettiği her 5 araçtan biri Türkiye'den gidiyor. Otomotiv ana sanayimizdeki istihdam her geçen yıl artarak 60 binli rakamlara ulaştı. Ayrıca 2017 yılında üç sektörde yaptığımız ihracatla tüm zamanların rekorlarını kırdık. Yüzde 19 artarak 28 buçuk milyar dolara ulaşan otomotiv yüzde 15 artarak 1 milyar dolar olan makine ve yüzde 4 artarak 1.7 milyar dolar olan savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat rekorlarına imza attık" dedi.

23 sektörde bir milyar dolarlık ihracat barajının aşıldığını söyleyen Özlü, "Diğer yandan 23 sektörde bir milyar dolarlık ihracat barajını aştık. Bir milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 29'dan 33'e çıktı. 81 ilimizden 16'sı bir milyar dolar barajının üzerinde ihracat gerçekleşti. Ülkemiz araç üreticisi firmalar için kapılarını ardına kadar açıyor. Fakat üretilen araçlardaki yerlilik oranı yüzde 40 ile 60 arasında seyrediyor. Türkiye'de üretilen araçlardaki yerlilik oranını artırmamız gerekiyor. Hükümet ve bakanlık olarak Türk otomotiv yan sanayimizi yüksek teknolojiye geçiş programımızın önemli bir paydaşı olarak görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınması için 5 ana odak sektör belirlediklerini söyleyen Özlü, "Başarılı bir sanayi atılımı için imalat sanayimizdeki katma değeri 2 katına çıkaracak olan 5 odak sektörden biri de motorlu kara taşıtları sektörüdür. Türkiye'nin odaklanması gereken 5 ana odak sektör kimya ve ilaç, yan iletkenler ve elektronik, motorlu kara taşıtları, makina ve teçhizat, gıda ve içecek. Bunu bir yıllık bir çalışma sürecinde belirledik. Otomotivde küresel bir oyuncu olma hedefimizin önemli adımlarından biri de hiç şüphesiz yerli marka otomobil projemizdir. Türkiye yerli otomobile her bakımdan hazırdır. Büyüyen Türkiye'ye yerli marka otomobil çok yakışacaktır. Türkiye'de üretim yapan, istihdam yapan, ekonomiye katkı yapan her üretim bandı bizim için yerlidir. Meseleye sermaye açısından bakmıyoruz" diye konuştu.

Filyos Endüstri Bölgesi Bakan Özlü, otomotiv sanayicilerine Filyos Endüstri Bölgesi'ni işaret etti. Özlü, "Filyos Endüstri Bölgesi batı Karadeniz'de büyüyen, gelişen güçlü ve büyük Türkiye'nin sembol eserlerinden birisi olacak. Bu bölge dünya sanayi bölgeleri arasında parlayan bir yıldız olacak. burada bir liman inşa ediyoruz. Gönlümüz arzu eder ki siz otomotiv yan sanayicileri bu bölgeyi değerlendirin. Bu bölgeyi sizlere tahsis edelim. Biliyorsunuz endüstri bölgesi konseptinde arazi satışı yapmıyoruz. Kullanım hakkı veriyoruz. Burası geniş güzel bir alan bütün alt yapıyı da biz yapıyoruz. Ben burasının otomotiv sanayicileri için cazip bir bölge olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Yerli otomobilin üretim yeri 1.5 yıl içinde belli olacak Bakan Özlü bir gazeteciden gelen 'Yerli otomobille birlikte bir istihdam hedefiniz var mı? Yerli otomobilin üretileceği bölge belli oldu mu?' sorusuna "Bir teknik ve mali analiz çalışmasını bitirmek üzereyiz şuan bu rakamları vermek için erken. Yer konusu da gelecek bir yıl içerisinde belli olacak" şeklinde cevapladı.