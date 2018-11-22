Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Kurum: 'Akıllı şehir projesini ülkemize yaygınlaştırmamız gerekiyor' - ANKARA Haberi

Bakan Kurum: 'Akıllı şehir projesini ülkemize yaygınlaştırmamız gerekiyor' - ANKARA Haberi

Bakan Kurum: "Akıllı şehir projesini ülkemize yaygınlaştırmamız gerekiyor" - ANKARA - ATO Congresium - Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesiANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenecek Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı'nın açılışına katıldı.
"(Akıllı bina teknolojileri) Bu teknolojileri biz günümüz şartlarında milli gelirimize eşdeğer oranda da kullanmamız gerekiyor. Bunu bir israf olarak düşünmemek lazım. Bugün belki bir maliyeti artıran unsur, ancak önümüzdeki süreçte bu bize enerji verimliliği olarak dönecek""Bizim akıllı şehir projesini ülkemize yaygınlaştırmamız gerekiyor ki bu enerji bağımlılığından da daha az zarar görelim ve şehirlerimiz kendi kendine yeten projeler gerçekleştirsinler"

Teknoloji Milli Gelir Erimli Enerji Verimliliği 

İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı