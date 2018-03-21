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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Faruk Özlü: “Yerli otomobil için CEO atamasını bu ay içinde yapacağız”

Bakan Faruk Özlü: “Yerli otomobil için CEO atamasını bu ay içinde yapacağız”

Bakan Faruk Özlü’nün açıklamaları

Yerli Otomobil Bild Basın Mensupları 

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( İSTANBUL )- “TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getiriyor” İSTANBUL

- Otomotiv Sanayii Derneği’nin 44’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere, bir CEO ataması yapacağız bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği’nin 44’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Özlü yerli otomobil ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere, bir CEO ataması yapacağız bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. “TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getiriyor” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bir gazetecinin, “TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) sanayi üretim endeksiyle ilgili hesaplama yöntemini değiştirdi. Neden böyle bir değişikliğe gidildi” şeklindeki sorusuna ise “TÜİK hesaplama yöntemini Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getiriyor. Dolayısıyla hesaplama yöntemlerimiz AB standartlarında olacak” diye cevap verdi.
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