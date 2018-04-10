Bakan Faruk Özlü:''Türkiye'nin cari ve dış ticaret açığını kapatmak için yüksek teknoloji ürünler üretmesi gerekiyor''

-Bakan partide konuşması

-partililerden görüntü

-görüntü kafe klasörüne geçildi



( NİĞDE ) NİĞDE



- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Niğde AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililerle buluşan Bakan Özlü, 2 gün önce Beştepe'de gerçekleştirilen ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nde Bor İlçesi Enerji İhtisas Bölgesinde temeli atılan Güneş paneli üretim firmasının da teşvikten yararlanacağını söyledi.



Türkiye'nin cari ve dış ticaret açığını Yüksek Teknoloji Ürünler üretilerek kapanacağını ifade eden Özlü konuşmasında şunları söyledi: ''2 gün önce Enerji İhtisas Bölgesi üzerine yapılacak yatırımın teşvik belgesi açıklandı. Gerçekten Türkiye için büyük yatırım. Güneş paneli üretim tesisi kurulacak. Bunun teşvik belgesi verildi.

Niğde'de büyük bir yatırım olacak bin 500 civarında çalışan olacak. Tamamen yüksek teknoloji ürünler üretmesi gerekiyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünler üretmesi gerekiyor, Türkiye'nin cari ve dış ticaret açığı var. Bunları kapatmak için tek çare yüksek teknoloji ürünler üretmemiz gerekiyor. Teşvik paketleri tamamen yüksek teknoloji kapsamında Niğde'de payını almış olacak'' dedi.

Bakan Özlü ayrıca, yerli marka otomobil üretimi için 22 ilden yer konusunda talep olduğunu ve bu illerin içerisinde Niğde'nin de olduğunu yer konusunda değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti.

Bakan Özlü parti ziyaretinden sonra Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde şehit düşen 38 yaşındaki Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Serdal Güneş'in baba evine taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Niğde'den ayrıldı. (YE-AÖ-

