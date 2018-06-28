Bakan Fakıbaba: 'Yeterli kadar patatesimiz var. Bugünden itibaren fiyatları düştü. Düşmeye devam edecek' Haberi

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( ANKARA ) Bakan Fakıbaba: "Yeterli kadar patatesimiz var. Bugünden itibaren fiyatları düştü. Düşmeye devam edecek" ANKARA



- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Yeterli kadar patatesimiz var. Bugünden itibaren fiyatları düştü. Düşmeye devam edecek" dedi.

Bakan Fakıbaba, Polatlı'da katıldığı bir programda basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. "Patates seçimden önce ne oldu da 50 kuruştan 6 liraya çıktı" diyen Fakıbaba şunları söyledi: "Yeterli kadar patatesimiz var. Bugünden itibaren fiyatları düştü. Düşmeye devam edecek."

